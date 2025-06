Sos di Confagricoltura e Confcooperative | In Campania futuro a rischio per il comparto ortofrutticolo

mette a rischio la competitività e la sostenibilità del comparto ortofrutticolo in Campania. Uniti, intendono trovare soluzioni concrete per tutelare gli operatori e valorizzare il settore, pilastro dell’economia regionale e nazionale. È fondamentale agire ora per garantire un futuro stabile e prospero a questa filiera strategica.

Un incontro tra esponenti di Confagricoltura Campania e Confcooperative Campania per discutere del futuro del comparto ortofrutticolo, uno dei settori strategici dell’agroalimentare regionale e nazionale. Nel corso del confronto, che si è tenuto a Battipaglia, le due organizzazioni hanno condiviso preoccupazioni comuni circa la crescente volatilità dei mercati, l’impatto dei cambiamenti climatici e un quadro normativo in continua evoluzione, che spesso finisce per indebolire la competitività del sistema Paese anziché rafforzarlo. Al centro del dialogo, il riconoscimento del ruolo cruciale svolto dalle organizzazioni di produttori (Op), motore dello sviluppo, coesione e innovazione nel comparto ortofrutticolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

