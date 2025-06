Sorpresa nel mare di Acciaroli | recuperato ceppo di àncora di epoca romana

In un affascinante ritrovamento nel mare di Acciaroli, è stato recuperato un ceppo di ancora risalente all'epoca romana, un vero e proprio tesoro sommerso. Questo straordinario ritrovamento, frutto di un attento monitoraggio della Soprintendenza Archeologia, apre una finestra sul passato antico di questa affascinante zona. Un episodio che dimostra come il nostro patrimonio culturale possa ancora svelare segreti millenari, arricchendo la nostra conoscenza storica e archeologica.

Nella giornata di oggi, al largo di Acciaroli, nel territorio comunale di Pollica, è stato recuperato un ceppo di ancora, probabilmente di epoca romana. L'individuazione e il successivo recupero del ceppo sono il frutto di uno scrupoloso lavoro di monitoraggio che la Soprintendenza Archeologia.

