Sorpresa mi sono sposata Grande Fratello la discussa concorrente ha detto sì | tanti ospiti famosi

Dopo anni sotto i riflettori, tra salotti televisivi e polemiche sulla nobiltà del suo titolo, Daniela Del Secco ha detto "sì" all'uomo che ha scelto di avere accanto nel nuovo capitolo della sua vita. L'amatissima e chiacchierata ex gieffina si è sposata nei giorni scorsi in una cerimonia ufficiale e solenne, celebrata nella cornice elegante del Palazzo del Capitano a Padova, in una delle città più storiche e scenografiche d'Italia. L'unione civile con l'ematologo Andrea Velardi è stata celebrata martedì da Antonio Foresta, presidente del Consiglio comunale, che ha officiato l'evento.