Sora presentazione del libro di Stefano Sani dal titolo Sulla giostra della vita

Se sei pronto a immergerti in un viaggio tra emozioni e riflessioni, non perdere l'appuntamento con la presentazione di "Sulla giostra della vita" di Stefano Sani. Sabato 28 giugno alle 17.30, la Libreria Universitas di Sora ospiterà un evento speciale che promette di coinvolgere e ispirare. Un'occasione imperdibile per scoprire le sfumature di un percorso narrativo che invita a riflettere sulla nostra esistenza e sui nostri sogni. Ti aspettiamo!

Sabato 28 giugno, con inizio previsto alle ore¬†17.30, la¬†Libreria Universitas¬†in via Giurati a¬†Sora,¬†far√† da cornice alla presentazione del libro di¬†Stefano Sani¬†dal titolo "Sulla giostra della vita" - Felici Editore. L'appuntamento rientra negli eventi collegati alla terza edizione del¬†Premio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ¬© Frosinonetoday.it - Sora, presentazione del libro di Stefano Sani dal titolo "Sulla giostra della vita"

In questa notizia si parla di: presentazione - libro - titolo - giostra

Presentazione libro 'Cuore pendente' di Cristina Lastri - La storica casa editrice Felici Editore è lieta di presentare 'Cuore pendente' di Cristina Lastri. Questo affascinante libro, una sorta di Zibaldone, intreccia memorie, personaggi e poesie, creando una mappa affettiva ricca di ricordi e vissuti.

? LA GIOSTRA DELLE SPIE √ą il titolo dell‚Äôultimo libro di Rosa Teruzzi, giornalista e scrittrice, che verr√† presentato gioved√¨ 29 maggio √ą la decima avventura di ‚ÄúLibera - la Miss Marple del Giambellino‚ÄĚ e delle sue aiutanti, le detective che colorano di g Vai su Facebook

Sora, presentazione del libro di Stefano Sani dal titolo Sulla giostra della vita; Presentazione del saggio: ‚ÄúFemminicidio e narcisismo patologico‚ÄĚ; ‚ÄúIn linea d'aria‚ÄĚ di Rocco Giudice.

Ladispoli, appuntamento in biblioteca per la presentazione de ‚ÄúLa Giostra dei Pellicani‚ÄĚ - L‚Äôamministrazione comunale informa che presso la biblioteca di Ladispoli martedì 8 ottobre alle ore 16:30 si svolgerà la presentazione del libro La giostra dei Pellicani di Ernesto ... ilfaroonline.it scrive

A Roma presentazione del libro ‚ÄúPrima lezione sulla giustizia penale‚ÄĚ di Glauco Giostra - nella Sala Nassirya del Senato della Repubblica (in Piazza Madama), il volume ‚ÄúPrima lezione sulla giustizia penale‚ÄĚ di Glauco Giostra (Laterza). Lo riporta newtuscia.it