Sono oltre 120 milioni nel mondo le persone costrette a fuggire dal proprio Paese e tra loro 26 milioni sono minorenni In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato il 20 giugno vediamo alcuni progetti per l' accoglienza in Italia

I dati di UNHCR sono drammatici: nel mondo ogni due secondi una persona è costretta a lasciare la propria casa per paura di guerre, epidemie, persecuzioni, disastri naturali. In tutto le persone in fuga sono 120 milioni, e tra loro ci sono 26 milioni di minorenni. Il 20 giugno, Giornata Mondiale del Rifugiato, è l’occasione per ricordarle e fare il punto su alcuni progetti di accoglienza nel nostro Paese. 7,2 milioni di bambini rifugiati sono senza scuola. L’appello di UNHCR con Paola Minaccioni X Tra le tante iniziative in corso, c’è da segnalare Community Matching, realizzato da UNHCR Italia con Refugees Welcome Italia e Ciac Onlus, che finora ha coinvolto 3400 tra rifugiati, richiedenti asilo, apolidi e volontari. 🔗 Leggi su Iodonna.it