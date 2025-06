Sono mia figlia e mia nipote Svelati i nome di madre e figlia trovate morte

Una drammatica svolta scuote Roma: il mistero della donna trovata senza vita si infittisce. Dopo intense indagini, è stato identificato il suo nome, Anastasia Trofimova, grazie a un tatuaggio riconosciuto da una donna russa. La procura ha collaborato con l'Fbi e le autorità di Malta per fare luce su questa tragica vicenda, svelando finalmente i legami familiari e gettando nuova luce sul caso.

La procura di Roma ha lavorato con l'Fbi e le autorità di Malta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sono mia figlia e mia nipote". Svelati i nome di madre e figlia trovate morte

