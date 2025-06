Sono alto un metro e 67 cm e la mia ragazza ha pianto quando ha visto quanto fossi basso | lo sfogo di un ragazzo contro le app di incontri che chiedono l’altezza

Sono alto un metro e 67 cm, e spesso mi chiedo se le app di incontri stiano perdendo di vista ciò che conta davvero. La nuova tendenza di chiedere l’altezza come criterio esclusivo sta alimentando insicurezze e delusioni tra gli utenti, come me, che non rientrano negli stereotipi fisici imposti. Dopo Bumble e Hinge, anche Tinder ha deciso di inserire questa richiesta, rischiando di ridurre le possibilità di trovare un vero legame. “So di essere escluso dalla maggior parte delle donne fin...”

Altezza mezza bellezza, dice un vecchio adagio. Anche le app di incontri stanno andando sempre più in questa direzione, creando malcontento tra quelli utenti che non rispettano determinati canoni fisici. Dopo Bumble e Hinge, anche Tinder ha inserito l' obbligo di indicare l'altezza. Un problema per diversi utenti, che rischiano di essere tagliati fuori e non trovare un partner. "So di essere escluso dalla maggior parte delle donne fin dall'inizio", ha raccontato Michael al DailyStar, 31 anni e alto un metro e sessantasette centimetri, l'uomo è contrario al filtro altezza sulle app di incontri: "Quasi tutte le ragazze mi hanno ghostato non appena l'hanno saputo.

