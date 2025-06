Sonia Di Pinto picchiata e uccisa in Lussemburgo 30 anni di carcere ai due giovani aggressori

Un tragico episodio scuote il cuore dell’Europa: Sonia Di Pinto, 46enne molisana, è stata brutalmente uccisa nel Lussemburgo, lasciando sgomenti amici e familiari. La Corte lussemburghese ha condannato i due aggressori a 30 anni di carcere, con cinque di sospensione condizionale, confermando la severa volontà di giustizia. Questo caso drammatico riaccende i riflettori sulla violenza e sulla sicurezza delle persone straniere all’estero, un tema che merita tutta la nostra attenzione.

Sono stati condannati a 30 anni di carcere, con cinque anni di sospensione condizionale, i due giovani imputati per l’omicidio di Sonia Di Pinto, la 46enne molisana uccisa la notte del Sabato Santo del 2022 in Lussemburgo nel locale dove lavorava. È la sentenza che arriva dalla Corte del Lussemburgo, che conferma in toto la richiesta formulata dalla pubblica accusa già il mese scorso. Il caso Sonia Di Pinto. La 46enne, originaria di Petacciato, in provincia di Campobasso, e residente in Lussemburgo da sette anni, fu aggredita proprio nel fast food dove lavorava come banconista. I due giovani condannati, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’avrebbero aggredita durante una rapina. 🔗 Leggi su Open.online

