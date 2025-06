Sondrio | al via l’antico rito della transumanza la montagna apre le porte a mucche e capre

Sondrio riaccende il richiamo della tradizione con l'inizio della transumanza, un antico rito che ogni anno rinnova il legame tra montagna e cultura. Quattrocento alpeggi, 11mila ettari di pascoli e migliaia di bestiame portano in vita questa tradizione millenaria, patrimonio riconosciuto dalla Legge regionale. Un rituale che non solo preserva la storia, ma alimenta anche l'eccellenza del Bitto Dop. La montagna apre le sue porte a un patrimonio di valore inestimabile.

Sondrio, 19 giugno 2025 – È iniziata, con i migliori auspici, la stagione della transumanza in Valtellina. Interessati 45 alpeggi e oltre 11mila ettari di pascoli che ospiteranno 3mila bovini da latte e 300 capre. Una tradizione millenaria, riconosciuta dalla Legge regionale, che interessa le province di Sondrio e Lecco per la produzione del Bitto Dop. Se ne è parlato a Milano in occasione dell’evento “La montagna in un assaggio”, organizzato dal Consorzio tutela Bitto e Valtellina Casera, a cui ha partecipato l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi. Un momento per presentare le due grandi Dop del comparto lattiero-caseario valtellinese, veri ambasciatori del gusto della Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sondrio: al via l’antico rito della transumanza, la montagna apre le porte a mucche e capre

In questa notizia si parla di: sondrio - transumanza - montagna - capre

