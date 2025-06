Sondaggi politici il Pd vola e gli altri faticano | quali partiti vanno peggio e quali crescono

I sondaggi politici rivelano un’Italia in movimento: il PD vola, mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia stagnano. La Lega e il M5s perdono terreno, ma si riscontra una leggera crescita di Avs. Il grande protagonista è il Partito Democratico, che nelle ultime settimane ha fatto un balzo notevole. Quali saranno le conseguenze di questi trend sulla scena politica italiana? Scopriamolo insieme.

