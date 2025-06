Sollevamento Pesi Il cussino Gennari neo campione d’Italia

Massimo Gennari, atleta e tecnico del Cus Ferrara, ha conquistato il titolo di campione italiano universitario di sollevamento pesi nella categoria fino a 110 kg. Un traguardo prestigioso che sottolinea la forza e la determinazione di un talento emergente nel panorama sportivo nazionale. Nonostante l’assenza ai Campionati Nazionali Universitari primaverili, la Fipe riconosce ufficialmente il suo successo attraverso una classifica stilata a fine stagione. La sua vittoria è un esempio di dedizione e passione per il sollevamento pesi.

Massimo Gennari (foto), tecnico e atleta della sezione pesistica olimpica del Cus Ferrara ha vinto il titolo di campione italiano universitario per la categoria fino a 110 kg. La Fipe, che non è presente ai Campionati Nazionali Universitari primaverili, assegna il titolo d’ufficio stilando a fine stagione una classifica tra coloro che all’atto del tesseramento certificano la regolare iscrizione all’universitĂ e partecipano al turno di gara valevole per la classifica, determinato appunto dalla federazione. Quest’anno la gara che assegnava il titolo è stata il terzo turno Open svoltosi a metĂ maggio a Imola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net