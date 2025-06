Sole mare club solido e Serie A lenta | perché Napoli piace tanto ai giocatori della Premier Bbc

Il Sole, il mare e il trionfo del Napoli hanno acceso un’attenzione internazionale senza precedenti. La città partenopea si conferma come una meta ambita non solo per i tifosi, ma anche per i calciatori di élite in cerca di nuove avventure. La BBC ha descritto il calciomercato napoletano come un fenomeno in crescita, testimoniando il suo ruolo di esempio globale. Napoli sta vivendo un’epoca d’oro, pronta a conquistare il mondo del calcio e non solo.

“Sole, mare e una città che si crogiola nel trionfale splendore del suo recente scudetto. Napoli è una meta facile da raggiungere per i calciatori facoltosi in cerca di una nuova esperienza quest’estate”. La Bbc scrive lo spot del calciomercato napoletano. Il quarto scudetto ha innescato un fenomeno inedito: il Napoli è ormai esempio di praticamente tutto, dalla gestione economica al successo sportivo alla rinascita sociale e turistica della città. E’ l’effetto combinato McTominay-De Bruyne: in Gran Bretagna ormai ci raccontano così. “È un fenomeno recente che coloro che il presidente Aurelio de Laurentiis ha attirato a Napoli provengano dalla Premier League”, scrive la Bbc. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sole, mare, club solido e Serie A “lenta”: perché Napoli piace tanto ai giocatori della Premier (Bbc)

