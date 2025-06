Soldi pubblici al killer Francis Kaufmann la rabbia di Giuli dopo lo scoop di Open | Truffe e parassiti sui fondi per il cinema ora si cambia

Le rivelazioni di Open hanno scatenato un vero terremoto nel mondo del cinema e della cultura, puntando i riflettori sui fondi pubblici finiti nelle tasche di chi, come Francis Kaufmann, avrebbe potuto usarli in modo discutibile. La reazione rapida del Ministero della Cultura segna un punto di svolta: ora si apre una nuova fase di trasparenza e controlli, perché il nostro patrimonio artistico merita rispetto e corretta gestione.

√ą pressoch√© immediata la reazione del ministero della Cultura allo scoop di Open, che oggi ha svelato come Francis Kaufmann, il presunto assassino di Villa Pamphili, benefici√≤ negli scorsi anni di un cospicuo contributo pubblico per la realizzazione di un suo presunto film, poi mai realizzato. Il sistema di finanziamento, cui Kaufmann ebbe accesso per il progetto di lungometraggio Stelle della Notte presentato tramite la societ√† italiana Coevolutions con la falsa identit√† di Rexal Ford, era quello del tax credit. In una nota la Direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero fa sapere ora di essersi ¬ęimmediatamente attivata per svolgere ulteriori e necessari approfondimenti ¬Ľ sul caso. 🔗 Leggi su Open.online