Sola M5s sulla nuova eco piazzola di conferimento rifiuti | Più che un' innovazione sembra la solita operazione d' immagine

Il consigliere comunale del M5S, Paolo Sola, esprime scetticismo sull’inaugurazione dell’eco piazzola di conferimento rifiuti a Pescara nord, promossa come innovativa ma percepita come semplice operazione di immagine. La vera sfida è garantire un impatto reale sulla raccolta differenziata e sull’ambiente. È il momento di andare oltre le apparenze e mettere l’efficienza al centro del progetto.

Il consigliere comunale del M5s Paolo Sola commenta l'inaugurazione dell'eco piazzola di conferimento rifiuti di Ambiente spa, voluta dall'amministrazione Masci in via Pasolini a Pescara nord. Una struttura che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe rappresentare l’avanguardia in tema di raccolta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Sola (M5s) sulla nuova eco piazzola di conferimento rifiuti: "Più che un'innovazione sembra la solita operazione d'immagine"

