Soilscape una rete a tutela del suolo | sfida per artisti enti culturali e Ong

Sei pronto a fare la differenza? Soilscape, la rete dedicata alla tutela del suolo, lancia un bando innovativo per artisti, enti culturali e ONG. Finanziato da Horizon Europe, il progetto promuove pratiche artistiche e educative per sensibilizzare sull’importanza della salute del suolo in Europa. Questa è la tua occasione per trasformare idee in azioni concrete e coinvolgere la comunità in una sfida per il nostro futuro ambientale. Non perdere l’opportunità di partecipare e fare la differenza!

È online il bando Soilscape –  Spreading Open and Inclusive Literacy and Soil Culture through Artistic Practices and Education, un’iniziativa finanziata dal programma Horizon Europe  che mette al centro arte, educazione e partecipazione per aumentare la consapevolezza sulla salute del suolo in Europa. Il bando sostiene progetti artistici, culturali e partecipativi che coinvolgano i cittadini nella  tutela e valorizzazione del suolo. L’iniziativa rientra nella più ampia Mission Soil dell’Unione Europea, con l’obiettivo di promuovere comportamenti e pratiche sostenibili attraverso linguaggi creativi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

