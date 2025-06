Sofia Castelli uccisa dall’ex imbrattato il murale per la vittima a Cologno Monzese La mamma | Offesa al suo ricordo

Il triste episodio di vandalismo sul murale dedicato a Sofia Castelli, vittima di un tragico femminicidio, scuote la comunità di Cologno Monzese. Questo gesto di insensibilità tenta di cancellare il ricordo di una giovane vita spezzata, ma l'amore e il rispetto dei suoi amici continueranno a tenere viva la memoria di Sofia, affinché il suo sorriso e la sua energia non siano mai dimenticati.

Milano, 19 giugno – È stato imbrattato il murale realizzato dagli amici di Sofia Castelli nel parco di via Negrinelli, in cui la ragazza uccisa in casa dall' ex fidanzato Zakaria Atqaoui all'alba del 29 giugno 2023 a Cologno Monzese giocava da bambina. “Un murales non ci ridà il suo sorriso, la sua energia, la sua voglia di vivere, un murales non ci ridà Sofia.ma è stato fatto con amore dai suoi amici perché tutti la tenessero nel loro cuore”, scrive su Facebook la mamma della vittima, Daniela Zurria. Alla Bicocca un aula per Sofia Castelli, massacrata nel sonno dall’ex. I familiari: “Che dolore ogni iniziativa” “Spero solo - aggiunge - che chi ha offeso il suo ricordo l'abbia fatto senza cattiveria, senza conoscere la sua storia, senza conoscere il nostro grande dolore '”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it