Soccorso lavori per il sottopasso Mazzetti | Austostrada gratis

Con l’avvicinarsi dell’inizio dei lavori per il sottopasso del Soccorso, torna al centro del dibattito la questione della viabilità cittadina e dei disagi che inevitabilmente accompagneranno il cantiere. A lanciare una proposta concreta è l’onorevole Erica Mazzetti: rendere gratuita la tratta autostradale tra Prato Est e Prato Ovest per tutto il periodo in cui sarà attivo il cantiere. Un’idea che punta a compensare, almeno in parte, l’impatto dei lavori sulla mobilità quotidiana. I lavori si divideranno in due fasi. La prima, della durata prevista di circa 10 mesi, riguarderà la trivellazione laterale per la realizzazione delle palizzate. 🔗 Leggi su Lanazione.it