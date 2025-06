soap opera trope imperdibili che non stimiamo mai abbastanza

Le soap opera sono un vero e proprio patrimonio culturale, capaci di catturare e coinvolgere generazioni con le loro trame avvolgenti e personaggi indimenticabili. Oltre alle storie di amore, tradimento e vendetta, esistono archetipi narrativi che, pur apparendo scontati, restano irresistibili. In questo approfondimento si analizzano alcune delle principali convenzioni narrative più utilizzate nelle soap, con l’obiettivo di scoprire cosa le rende così irresistibili agli occhi del pubblico.

