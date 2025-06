smascherata falsa dottoressa praticava chirurgia estetica

Di fatto, questa falsa dottoressa metteva a rischio la salute di molte persone, attirandole con prezzi allettanti sui social e praticando interventi senza alcuna competenza. La sua attività illegale, svolta nel suo appartamento di Ponte San Pietro, è stata smascherata dai Carabinieri del Nas di Brescia, che hanno sequestrato farmaci non autorizzati e denunciato la responsabile. Un allarme sulla sicurezza e l’etica nel mondo dell’estetica: un episodio che evidenzia quanto sia fondamentale affidarsi a professionisti qualificati.

Ad attirare le clienti erano i prezzi vantaggiosi degli interventi estetici pubblicizzati sui social. Ad eseguirli una 42enne di origini russe, totalmente priva di specializzazione, denunciata per esercizio abusivo della professione. Lo studio era stato ricavato nel suo appartamento di Ponte San Pietro. Usava anche farmaci non autorizzati, come hanno scoperto i carabinieri del Nas di Brescia che hanno sequestrato lo studio abusivo. Di fatto aveva trasformato una stanza della propria abitazione nel suo studio medico. Li riceveva le pazienti, attratte, principalmente, dalla pubblicitĂ affidata a Instagram e Facebook. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it