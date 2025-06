Smartphone a scuola Scarpino | Ora serve una rivoluzione educativa oltre il divieto

rivoluzione educativa: è ora di pensare a un utilizzo consapevole e innovativo degli strumenti digitali. La circolare del ministro Valditara rappresenta un’occasione unica per ripensare il ruolo degli smartphone nelle scuole, passando da divieto a opportunità di apprendimento interattivo. Fulvio Scarpino invita a un confronto aperto e costruttivo, affinché si costruisca una scuola moderna, inclusiva e al passo coi tempi, capace di formare cittadini digitali responsabili e preparati al futuro.

La circolare del ministro Valditara che vieta l'uso degli smartphone in classe segna un punto di svolta nell'educazione italiana. Un segnale forte, accolto con entusiasmo e urgenza dal presidente del Corecom Calabria, Fulvio Scarpino, che non si limita a esprimere apprezzamento, ma rilancia una.

