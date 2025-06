Smartphone a scuola 27 anni di divieti senza soluzione Cicero ANCoDiS | Educazione invece di repressione

Dopo 27 anni di divieti e normative spesso controverse, la questione dello smartphone a scuola rimane aperta e complessa. La quinta circolare ministeriale rappresenta un capitolo di questo lungo percorso che ancora non ha trovato una soluzione definitiva. Cicero di ANCoDiS propone una svolta: privilegiare l’educazione piuttosto che la repressione. È giunto il momento di ripensare il ruolo degli smartphone nel percorso formativo, per trasformare sfide in opportunità di crescita.

La quinta circolare ministeriale sul divieto dei cellulari a scuola segna un percorso normativo lungo 27 anni che non ha ancora trovato una soluzione efficace. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuola - anni - soluzione - smartphone

Amalfi, bimbo di 5 anni colpito da malore improvviso a scuola: trasferito d’urgenza al Santobono - Attimi di panico ad Amalfi per un bimbo di 5 anni, Francesco, colpito da un malore improvviso a scuola.

PERCHE’ SONO A FAVORE DELLA SCUOLA SMARTPHONE-FREE La circolare del Ministro Valditara che dal prossimo anno scolastico impone il divieto di uso dello smartphone in orario scolastico anche agli studenti della scuola secondaria di secondo gra Vai su Facebook

Smartphone a scuola, 27 anni di divieti senza soluzione. Cicero (ANCoDiS): Educazione invece di repressione; “Vietare lo smartphone in classe non è la soluzione per i ragazzi”; Smartphone a scuola, Ancodis: 17 anni di circolari ministeriali tra divieti e nuove sfide educative.

Divieto di smartphone, 20 anni di circolari ma è cambiato solo il lessico. Ancodis: bisognerebbe fidarsi di più dei docenti e della loro autonomia - L’ultima circolare ministeriale sull’uso (anzi sul divieto) degli smartphone a scuola sta alimentando il dibattito di queste ore. Secondo tecnicadellascuola.it

Nuove regole per gli studenti delle superiori: divieto assoluto di utilizzo dello smartphone a scuola - Il Minister dell'Istruzione e del Merito ha firmato una circolare che vieta in maniera definitiva l'uso del cellulare a scuola... Lo riporta msn.com