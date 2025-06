Sky Wimbledon e il grande basket europeo in esclusiva

Sky Wimbledon e il grande basket europeo in esclusiva: un'offerta ricca, completa e spettacolare. Con nuove acquisizioni di diritti per la Casa dello Sport, Sky garantisce una copertura editoriale innovativa, all'avanguardia e in continua evoluzione. Preparati a vivere emozioni uniche con grandi esclusive di tennis e basket, i pilastri storici di Sky Sport. La prima notizia è rivolta alla platea del tennis, sulla scia di un momento magico che vede gli italiani ai vertici e fa sognare il pubblico: il futuro è tutto da scoprire.

Ricca, completa, spettacolare. Sky acquisisce nuovi diritti per la Casa dello Sport, con la garanzia di una copertura editoriale sempre di altissimo livello, tecnologica e in costante evoluzione. In arrivo grandi esclusive per tennis e basket, che da sempre rappresentano pilastri storici di Sky Sport. La prima notizia è rivolta alla platea del tennis, sulla scia di un momento magico che vede gli italiani ai vertici e fa sognare il pubblico: il torneo di Wimbledon, il più antico, affascinante e appassionante appuntamento del Grande Slam, sarà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, oltre che per le edizioni 2025 e 2026, anche per il quadriennio 2027-2030. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sky, Wimbledon e il grande basket europeo in esclusiva

In questa notizia si parla di: wimbledon - basket - esclusiva - europeo

Tennis, a Sky i diritti di Wimbledon fino al 2030. Novità anche per il basket - Sky rinnova il suo impegno nel mondo dello sport con grandi novità : fino al 2030, i tifosi potranno seguire Wimbledon grazie ai diritti esclusivi, garantendo emozioni senza fine.

ESCLUSIVA PB: NATALJA HEJKOVA :"GIOVANI IMPARATE LA TECNICA" Intervistare - per la prima volta in Italia - la leggenda del basket femminile europeo è un' emozione forte. Alla fine dell' intervista trovate il palmares di questa allenatrice che ha divertito Vai su Facebook

Wimbledon su Sky e Now in esclusiva fino al 2030, c'è anche il grande basket europeo; Wimbledon, Eurolega e EuroCup in esclusiva su Sky! Tutte le novità della Casa dello Sport; Sky punta su tennis e basket: acquistati i diritti per Wimbledon fino al 2030 e l’Eurolega fino al 2028.

Sky Sport, Wimbledon e il grande basket europeo in esclusiva - Sky acquisisce nuovi diritti per la Casa dello Sport, con la garanzia di una copertura editoriale sempre di altissimo ... Come scrive iltempo.it

Wimbledon, Eurolega e EuroCup in esclusiva su Sky! Tutte le novità della Casa dello Sport - La magia di Wimbledon sarà in esclusiva solo su Sky Sport fino al 2030 con Diretta Wimbledon sul nuovissimo Sky Sport Mix; dal 2025/2026, in esclusiva anche Eurolega ed EuroCup di basket sul nuovo can ... Segnala sport.sky.it