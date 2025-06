Sky Sports UK - Offerta del Napoli da 30 milioni di euro per O' Riley

Il calciomercato estivo si infiamma con l'offerta del Napoli per Matt O'Riley, centrocampista della nazionale danese del Brighton, valutato circa 30 milioni di euro. Sky Sports UK riporta che il club inglese, pur considerando il giocatore strategico per il futuro, sta valutando attentamente questa proposta allettante. Resta da capire se il Brighton accetterĂ l'offerta e come cambierĂ il panorama del calcio internazionale in questa finestra di mercato.

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Matt O'Riley del Brighton Stando a quanto riportato da Sky Sports News, il club azzurro avrebbe presentato un'offerta da 25.6 milioni di sterline Legato al danese classe 2000 c'è un intreccio con Gilmour. La scorsa estat

O'RILEY, OFFERTA NAPOLI DA 30 MILIONI DI EURO Sky Sports: offerta del club di De Laurentiis al Brighton per il centrocampista danese. Gasp lo vorrebbe alla Roma, ma ora sono gli azzurri a guidare la corsa.

