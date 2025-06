Sky - Meret-Napoli trovato l' accordo per il rinnovo

Il Napoli e Alex Meret rafforzano il loro legame: dopo anni di successi, il portiere rinnova il suo contratto fino al 2027. Sky Sport rivela che l’accordo è ormai in cassaforte, con la firma attesa all'inizio della prossima settimana. Meret, consapevole del suo ruolo chiave nel progetto partenopeo, si prepara a scrivere ancora più pagine di successi con la maglia azzurra, consolidando il suo futuro nel club.

