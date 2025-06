Sky acquista i diritti tv per Wimbledon ed Eurolega

Sky si ripresenta con forza nel panorama sportivo, acquisendo i diritti tv esclusivi per Wimbledon e l’Eurolega di basket. Dopo la rottura con Discovery e l’addio ai canali Eurosport, la pay TV italiana punta a riconquistare gli appassionati con eventi di grande richiamo, come il torneo di Wimbledon, uno dei più prestigiosi, e le emozioni del basket europeo. E questa strategia segna il rilancio di Sky nel mondo dello sport, per offrire un’offerta sempre più completa e coinvolgente.

Dopo la rottura con Discovery e l’addio dei canali Eurosport, Sky ha deciso di rilanciare e puntare forte sul grande tennis e sul basket. Nel primo caso sono stati acquistati i diritti in esclusiva per trasmettere il torneo di Wimbledon, il più antico appuntamento del Grande Slam. Oltre alle edizioni 2025 e 2026, già acquistate in precedenza, Sky potrà trasmettere sui propri canali televisivi e in streaming su NOW l’evento per il quadriennio 2027-2030. Nel secondo caso, invece, si parla della Turkish Airlines EuroLeague, il principale torneo di basket d’Europa, che sarà trasmesso per tre stagioni fino al 2028 al pari della BKT EuroCup, la seconda manifestazione continentale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sky acquista i diritti tv per Wimbledon ed Eurolega

