Skincare da brivido | creme e make up a effetto freddo per l'estate

Certo, si tratta di una sensazione solo temporanea, che dura pochi istanti, ma è in grado di trasformare il nostro rituale di bellezza in un’esperienza rinfrescante e rigenerante.

C'è chi pratica l' Ice Bath – ovvero il viralissimo bagno nel ghiaccio – e chi usa i cosmetici effetto freddo. Del resto, sono proprio questi ultimi ciò che serve per trovare un po' di sollievo dal caldo afoso dell'estate. Grazie alla loro particolare interazione con i termorecettori della pelle, i cosmetici ad azione refresh regalano l'illusione di una ventata glaciale di freschezza. Certo, si tratta di una sensazione solo temporanea, che dura al massimo qualche minuto, ma nessuno vieta di riapplicarli all'occorrenza. Ce n'è per tutti i gusti e le esigenze. Dalle creme corpo a quelle che fanno sentire le gambe più leggere fino al make up: anche rossetti e gloss oggi sono, infatti, freschi e rinvigorenti, per labbra più piene e turgide.

