Siracusa | l’assessore Fabio Granata chiede lo smantellamento delle basi americane in Sicilia

PALERMO, 19 giugno. Fabio Granata, assessore comunale alla Cultura di Siracusa, ha espresso in modo deciso la sua opposizione alla presenza di basi militari statunitensi in Sicilia, definendole un rischio strategico per la regione. In particolare, ha focalizzato l'attenzione sulle basi di Sigonella e sul Muos, sostenendo che queste strutture rendono la Sicilia un obiettivo privilegiato per le forze che si oppongono alle politiche internazionali degli Stati Uniti e dei loro alleati. Granata ha dichiarato che la Sicilia, con la sua posizione strategica, si trova al centro di conflitti che non le appartengono, e ha enfatizzato come queste basi militari siano usate per sostenere azioni belliche che hanno conseguenze devastanti, come quelle in Medio Oriente.