S’intensifica la guerra tra Israele e Iran Mosca lancia un avvertimento agli Stati Uniti

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con Mosca che lancia un avvertimento agli Stati Uniti, mentre le complesse dinamiche geopolitiche rischiano di esplodere in un conflitto ancora più vasto. Il 19 giugno, il ministro israeliano Israel Katz ha dichiarato che la guida suprema iraniana, Ali Khamenei, “non può continuare a esistere”, in risposta all’attacco di un missile iraniano su un ospedale israeliano. Leggi.

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

I legislatori si muovono per limitare i poteri di guerra di Trump mentre si intensifica la guerra tra Israele e Iran

Il conflitto si intensifica, tra Israele e Iran. Al terzo giorno di guerra, lo scambio di razzi si fa più serrato, i mezzi usati più distruttivi per i civili di entrambe le parti. Un quadro che inquieta le potenze alleate dei due Paesi, in particolare Stati Uniti e Russia, che cerc

Putin: la Russia potrebbe mediare un accordo Israele e Iran - L'offerta di mediazione tra Israele e Iran arriva mentre la Russia intensifica la sua guerra contro l'Ucraina, colpendo anche edifici residenziali a Kiev

Conflitto tra Israele e Iran, fake news: video fuori contesto ingannano utenti dei social media - Euroverify ha individuato online diversi video non correlati, che sono stati collegati in modo fuorviante all'attuale conflitto tra Israele e Iran