Sinner stop dopo 8 finali di fila | non perdeva prima dei quarti da 19 tornei!

Jannik Sinner aveva appena scritto una pagina da record, con 8 finali consecutive senza sconfitte e una striscia di 19 tornei senza perdere prima del quarto di finale. Ma a Halle, Bublik ha spezzato questa incredibile sequenza, ricordandoci quanto il tennis sia imprevedibile e affascinante. Solo Alcaraz, quest’anno, era riuscito a batterlo, e da 66 partite Jannik non aveva incontrato un avversario fuori dalla top 10. La sfida continua…

Da quando Sinner non perdeva con un giocatore fuori dalla top20? Si torna tanto indietro nel tempo… - Una sconfitta che riporta alla memoria tempi passati, segnando un cambio di rotta inatteso. Jannik Sinner, numero uno del mondo, si ferma agli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle contro il sorprendente Alexander Bublik.

Sinner si ferma agli ottavi ad Halle: ecco le quattro ragioni dietro la sconfitta con Bublik - Jannik Sinner è stato eliminato agli ottavi di finale del torneo di Halle da Alexander Bublik, con il punteggio di 2- Si legge su msn.com