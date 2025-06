Sinner si è un po’ spento ma Bublik è diventato un giocatore vero

Il mondo del tennis è in fermento: Sinner, seppur spento, e Bublik, un tempo clown, ora emergente protagonista. L’italiano ha perso ancora, ma la vera notizia è il sorprendente riscatto del kazako, che ha trasformato il suo talento in una disciplina tenace. Mentre Sinner si allontana, Bublik si prende la scena, dimostrando che nel tennis, anche i camaleonti possono diventare campioni. La sfida continua, e il pubblico aspetta con trepidazione il prossimo capitolo di questa avvincente storia.

. Sinner ha perso un’altra volta. Ed è sempre una notizia. Jannik è stato eliminato negli ottavi di finale sull’erba di Halle. Ha perso contro un tennista vero, quel Bublik che per anni ha preferito fare il clown, divertirsi, giocare per lo show. Poi, evidentemente, qualcosa è cambiato. Il kazako ha messo anche l’abnegazione al servizio del suo immenso talento. E sta giocando in maniera seria, oltre che da gran campione quale è. Oggi, a memoria, ricordiamo un solo servizio dal basso, nel terzo set. Ha battuto Sinner in rimonta, 6-4 al terzo set. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner si è un po’ spento ma Bublik è diventato un giocatore vero

