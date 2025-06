Sinner perché ha perso contro Bublik? Le 4 ragioni che spiegano il ko di Halle e creano allarme per Wimbledon

La sorprendente sconfitta di Sinner contro Bublik ad Halle apre un dibattito importante sulle sue prestazioni e le prospettive future. Analizzando le quattro ragioni principali di questa battuta d’arresto, emergono segnali di allarme che potrebbero influenzare la sua preparazione in vista di Wimbledon. È fondamentale capire cosa è andato storto e come il talento italiano possa risalire la china per tornare a dominare i campi più prestigiosi.

Jannik Sinner è stato eliminato agli ottavi di finale del torneo di Halle da Alexander Bublik, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Una sconfitta che arriva nella sua seconda uscita stagionale.

