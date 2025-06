Sinner irriconoscibile | eliminato da Bublik agli ottavi del torneo di Halle

Un Jannik Sinner irriconoscibile si ferma agli ottavi di finale del 'Terra Wortmann Open' di Halle, sconfitto da Bublik in una partita che ha sorpreso tifosi e appassionati. L’italiano, di fronte alla forza avversaria, non è riuscito a esprimere il solito gioco brillante, lasciando spazio a dubbi e interrogativi sul suo percorso in questa stagione. Un risultato che invita a riflettere sulle sfide future e sulla tenacia necessaria per riprendersi.

Si ferma negli ottavi di finale il cammino di Jannik Sinner al 'Terra Wortmann Open', torneo Atp 500, con montepremi totale pari a 2.522.220 euro, in corso sull'erba della OWL Arena di Halle, in Germania

