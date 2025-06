Sinner irriconoscibile, ad Halle sorride Bublik.

ha regalato un sorriso ai tifosi presenti, dimostrando ancora una volta il suo carattere forte e umile. Dopo aver affrontato momenti di gioia e delusione, Sinner si conferma atleta completo, capace di affrontare ogni sfida con passione e determinazione. Questa giornata, ricca di emozioni contrastanti, sottolinea quanto il tennis e la vita siano intrinsecamente imprevedibili e affascinanti.

Dalla gioia per il debutto ‘canoro’ con Andrea Bocelli, nella canzone ‘Polvere e gloria’, alla tristezza per la sconfitta negli ottavi di finale del Terra Wortmann Open (Atp 500 con montepremi da 2,5 milioni di euro): per Jannik Sinner è stata una giornata di grandi emozioni, finita in un modo sicuramente inaspettato per il campione di Sesto Pusteria. Sull'erba della Owl Arena di Halle, in Germania, il numero 1 del mondo e campione in carica del torneo (quindi partiranno molti punti nel ranking per Jannik) si è dovuto arrendere ad Alexander Bublik, numero 45 del ranking Atp, che comunque ad Halle ha vinto nel 2023 ed è in un grande stato di forma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net