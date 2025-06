Sinner in doppio con Bocelli a colpi di note | Il talento non esiste va guadagnato

Preparati a lasciarti catturare da "Polvere e Gloria", il nuovo brano di Sinner in doppio con Bocelli, disponibile da domani su Decca Records/Universal Music. Un inno alla fatica, all’impegno e alla conquista del talento, perché niente è regalato: va guadagnato passo dopo passo. Tra italiano e inglese, il testo ci invita a riflettere sui temi più classici del "sinnerismo", tra cadute e rinascite, in un viaggio emozionante tra note e parole.

Monaco calma le acque: “Allarmismi eccessivi su Sinner. Berrettini ha sbagliato con il doppio, andava consigliato dallo staff” - Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, interviene sugli allarmismi eccessivi riguardanti Jannik Sinner e analizza l'errore di Matteo Berrettini nel doppio, suggerendo che avrebbe dovuto ricevere maggior supporto dallo staff.

Il doppio inatteso: Andrea Bocelli e Jannik Sinner insieme in musica, nasce "Polvere e gloria" - Il nuovo brano del tenore conterrà dei contributi del numero 1 del tennis: "Una conversazione tra generazioni, percorsi diversi ma guidati dalla ... huffingtonpost.it scrive