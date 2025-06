Sinner fuori ad Halle | il record interrotto solo Cobolli tiene alta la bandiera italiana sull’erba tedesca

Clamoroso colpo di scena ad Halle: mentre Cobolli tiene alta la bandiera italiana, Sinner, campione in carica, viene sconfitto da Bublik, interrompendo una lunga serie di successi contro avversari fuori dalla top 20. La disfatta di Sinner apre nuove riflessioni sulla sua corsa e sulla competitività del tennis italiano. Nonostante questa battuta d’arresto, il nostro sport continua a brillare, alimentando speranze e passione per i prossimi tornei.

Sinner battuto da Bublik in tre set, eliminato anche Sonego. Clamorosa sconfitta per Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Halle, in Germania. Il numero uno del mondo è stato eliminato agli ottavi da Aleksandr Bublik, attuale n.45 del ranking, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 in due ore di gioco. L’altoatesino, campione in carica del torneo, interrompe una striscia positiva con i giocatori fuori dalla top 20 che durava da 66 partite. Inoltre non perdeva due partite nelle ultime tre dal 2023. Dopo il ko con Alcaraz a Parigi, arriva anche la sconfitta ad Halle. Un campanello d’allarme in vista di Wimbledon, su una superficie — l’erba — ancora da domare pienamente per l’azzurro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it