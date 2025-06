Sinner featuring con Bocelli! In uscita il brano Polvere e gloria

Andrea Bocelli e Jannik Sinner si uniscono in un’inedita collaborazione, anticipando il loro nuovo brano "Polvere e gloria", in uscita venerdì 20 giugno. La clip, condivisa sui social, mostra un dialogo tra musica e sport, con Sinner che riflette: “Nelle nostre vite ci saranno sempre molte prime volte. Tutto quello che devi fare è essere te stesso”. Nella breve clip si vedono l’artista e l’atleta pronti a emozionare con questa straordinaria fusione di talento e passione.

Andrea Bocelli e Jannik Sinner hanno pubblicato in collaborazione sui loro profili social questo video, che è l'anticipazione di un brano in uscita venerdì 20 giugno. Si intitola "Polvere e gloria" e contiene alcune frasi pronunciate, in inglese, dal tennista numero uno del mondo: "Nelle nostre vite ci saranno sempre molte prime volte. Tutto quello che devi fare è essere te stesso", si sente nell'estratto. Nella breve clip si vedono l'artista e il tennista insieme e alcune foto di Jannik da bambino.

