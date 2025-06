Sinner duetta con Bocelli per dimostrarci ancora una volta che è un italiano vero?

Sinner duetta con Bocelli, dimostrando ancora una volta che è un vero italiano. Mentre Sinner conquistava il numero uno al mondo, io vivevo nel quartiere di Casoretto a Milano, un luogo che amo per i ricordi semplici e autentici, simbolo di un’Italia in evoluzione. Tra sigarette, thé freddi al limone e grandi cartelloni, ho assistito a una Milano che si trasforma, portando con sé la speranza e la passione di un paese che non smette mai di sorprendere.

Proprio mentre Sinner diventava il numero uno al mondo, ho vissuto per un po’ in una casa nel quartiere di Milano meglio noto come Casoretto. Da grande fan della parte sud della città, non ho cose, abitazioni, palazzi a cui sono particolarmente legato in quella zona in cui ho comprato sigarette e thé freddi al limone (la mia colazione) per sei mesi della mia vita, se non per un unico, gigantesco, cartellone. Nel racconto della Milano che cambia - o che se vogliamo fallisce, con bar che cambiano proprietari, gallerie d’arte che diventano pizzerie e poi diventano listening bar - quel cartellone è stato immutato compagno di vita per ventiquattro lunghissime settimane. 🔗 Leggi su Gqitalia.it