Sinner con Bocelli una canzone in uscita

Preparati a vivere un momento unico nel mondo della musica italiana: Sinner, il talentuoso campione azzurro, si unisce per la prima volta al maestro Andrea Bocelli in un brano inedito che promette di conquistare ogni cuore. Una collaborazione tra due eccellenze italiane che segna un nuovo emozionante capitolo. La musica si arricchisce di un’energia speciale: scopriamo insieme questa sorprendente novità in arrivo!

La prima volta per il campione azzurro, un brano inedito in coppia con un'altra eccellenza italiana

Sinner, featuring con Bocelli! In uscita il brano "Polvere e gloria" - Andrea Bocelli e Jannik Sinner si uniscono in un’inedita collaborazione, anticipando il loro nuovo brano "Polvere e gloria", in uscita venerdì 20 giugno.

Jannik Sinner e Andrea Bocelli: un doppio che non t’aspetti. Il numero uno del tennis mondiale lancia il suo featuring con il maestro del canto italiano: “Dust and glory” (Polvere e gloria). Questo il nome della canzone in uscita il 20 giugno. “Nelle nostre vite ci s Vai su Facebook

Sinner e Bocelli insieme per l'uscita della canzone 'Polvere e Gloria'. VIDEO - Nella clip di presentazione alcune immagini di Sinner, accompagnate dalle parole: "Nella nostra vita ... Riporta sport.sky.it

Polvere e Gloria, la canzone di Andrea Bocelli e Jannik Sinner esce il 20 giugno - Il primo teaser, diffuso alla vigilia dell'uscita dell'inedito, mostra immagini dell'infanzia dell'artista e dello sportivo mescolate ad altre girate nella tenuta toscana del tenore. Secondo tg24.sky.it