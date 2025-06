Sinner cade ad Halle, l’azzurro perde agli ottavi contro Bublik. Dopo la brillante vittoria dello scorso anno, Jannik Sinner affronta una battuta d’arresto sulla sua strada verso Wimbledon. La sfida, tra due ex campioni del torneo tedesco, ha regalato emozioni intense e un risultato inaspettato. La partita si conclude con un combattuto 6-3, 3-6, 4-6 in favore del kazako, lasciando aperto il cammino di Sinner verso il grande appuntamento londinese.

Jannik Sinner scivola sull’erba di Halle contro Alexander Bublik, che aveva strapazzato a Parigi. Il numero 1 al mondo, reduce dalla bruciante sconfitta in finale al Roland Garros, perde per 6-3 3-6 4-6 in 2 ore e due minuti contro il kazako, numero 45 al mondo, agli ottavi del torneo di preparazione a Wimbledon. La sfida ha messo di fronte i due ultimi vincitori del torneo tedesco, dove Sinner si era imposto lo scorso anno e Bublik nel 2023 sconfiggendo proprio l’altoatesino ai quarti. L’azzurro non perdeva contro un giocatore fuori dalla Top 20 da 673 giorni, quando venne sconfitto ai sedicesimi di Cincinnati contro Dusan Lajovic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it