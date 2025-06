Sinner-Bublik | highlights Atp Halle

Il tennis torna a sorprendere: Jannik Sinner si ferma al secondo turno di ATP Halle, dopo una combattuta sfida contro Alexander Bublik. La vittoria in rimonta dell’astuto giocatore kazako, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4, segna un passo indietro per il talento italiano, che perde l’opportunità di difendere il titolo e di mantenere saldo il proprio ranking. Un risultato che apre nuovi scenari nel circuito.

