Sinner alla fine l’invito a Sanremo non era così surreale | in uscita il brano di Jannik e Bocelli

Jannik Sinner, il talento del tennis, sorprende ancora: questa volta, non con una racchetta, ma con la musica. L’evento che pochi avrebbero immaginato sta per diventare realtà : il campione partecipa al nuovo singolo di Andrea Bocelli, "Polvere e gloria", in uscita domani. Un’incantevole fusione di mondi che ci ricorda come essere se stessi possa aprire porte inaspettate e straordinarie. La musica e lo sport, insieme, creano magie da non perdere.

Jannik Sinner diventa cantante. No, non è uno scherzo. Il tennista numero uno al mondo ha preso parte al nuovo singolo di Andrea Bocelli “Polvere e gloria” che uscirà domani, 20 giugno. L’annuncio sui social è stato accompagnato dalla seguente didascalia: Nella nostra vita ci saranno tante prime volte, basta essere se stessi.  Visualizza questo post su Instagram  Un post condiviso da Andrea Bocelli (@andreabocelliofficial) Non è la prima volta che Sinner e il tenore si incontrano: lo scorso anno Jannik è stato ospite al concerto di Bocelli al Teatro del Silenzio di Pisa. Inoltre, la figlia Virginia ha cantato l’inno di Mameli nell’ultima edizione delle Atp Finals a Torino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner, alla fine l’invito a Sanremo non era così surreale: in uscita il brano di Jannik e Bocelli

