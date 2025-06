Sinner a caccia del titolo ad Halle Kyrgios fuori campo e silurato anche dalla Bbc | la vendetta è un piatto di erba servito freddo

tutto il mondo del tennis è ormai concentrato sull’obiettivo di Jannik Sinner: conquistare il prestigioso titolo di Halle. Dopo un inizio promettente e una vittoria all’ATP 500, il nostro talento italiano cerca di consolidare la sua posizione e di scrivere un’altra pagina importante della sua carriera. Mentre Kyrgios fa notizia per altre ragioni, l’attenzione si sposta sull’ascesa di Sinner: un nome che potrebbe fare davvero la differenza nel circuito.

Mentre Kyrgios fa notizia per la sua assenza, l'attenzione del mondo del tennis si sposta rapidamente su Jannik Sinner, che si appresta a scendere in campo al torneo ATP 500 di Halle per il suo match contro Alexander Bublik. Questo incontro segna la seconda tappa della sua stagione sull'erba (dopo l'incontro di Hanfmann) su una superficie su cui Sinner ha dimostrato di poter fare bene, pur non essendo la sua prediletta. Non solo. Perché il nostro azzurro testa di serie numero uno, è favorito anche per la vittoria finale del torneo di Halle, di cui è campione uscente: il secondo trionfo consecutivo dell'altoatesino è in lavagna a 1,57, davanti a Zverev (5,50) e Medvedev (8,50).

