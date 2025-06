Simone Moro e l’alpinismo come turismo di massa | Oggi ci sono clienti come per safari e crociere

Simone Moro, icona dell’alpinismo e recordman delle prime salite invernali sugli Ottomila, ci invita a riflettere su un aspetto sorprendente: l’alpinismo sta diventando un vero e proprio turismo di massa, paragonabile a safari e crociere. Contrariamente agli sport convenzionali, questa disciplina si distingue per la sua mancanza di regolamentazione e riconoscimento ufficiale. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro delle montagne? È una sfida che richiede attenzione e consapevolezza, perché...

Simone Moro, 57 anni, detiene il record delle prime salite invernali sugli Ottomila. Ha scritto un libro, Gli Ottomila al chiodo (Rizzoli). In un'intervista a Hoara Borselli per il Giornale spiega che l'alpinismo non è uno sport: «Non c'è una federazione, un regolamento, non ci sono i campionati o la nazionale o le Olimpiadi, non c'è un arbitro o la diretta. Non c'è neppure un premio. Mancano le dinamiche di una qualsiasi disciplina sportiva». Mentre le gare di arrampicata non sono alpinismo: «Se fosse uno sport girerebbero tanti soldi come in tutte le attività rischiose: pensa alla Formula Uno o al motociclismo».