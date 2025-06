Simone Inzaghi separazione traumatica | Geneticamente bugiardo

Le ultime parole di Simone Inzaghi hanno acceso un vespaio di polemiche tra i tifosi nerazzurri, delusi e feriti dalla sua presunta fuga dopo il 5-0 in Champions. Dietro questa decisione sembrano esserci motivazioni più profonde, tra il richiamo dei petrodollari e la pressione del calcio italiano. La sua scelta suscita domande sul suo reale rapporto con l’Inter e sulla sua integrità come allenatore: è davvero un addio traumatizzato o solo un traditore geneticamente bugiardo?

Le ultime parole di Simone Inzaghi hanno scatenato l’ira di tutti i tifosi nerazzurri, che ora attaccano il tecnico per averli abbandonati dopo il 5-0 Il richiamo dei petroldollari; la cinquina presa a Monaco di Baviera e la voglia di fuggire, scappare dalla pressione del calcio italiano. Dietro la scelta di Simone Inzaghi c’è tutto questo. L’offerta dell’ Al Hilal era troppo allettante per essere rifiutata. Simone Inzaghi attaccato dai suoi vecchi tifosi (ANSA) Calciomercato.it Ha fatto di certo molto rumore la versione del CEO del club arabo, il quale ha confessato di aver ricevuto il sì del mister giĂ da tempo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Simone Inzaghi, separazione traumatica: “Geneticamente bugiardo”

