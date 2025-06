Silvio Baldini lascia il Pescara | Non sento più la magia e la follia per cavalcare i miei sogni

Silvio Baldini lascia il Pescara: un addio che segna la fine di un’era fatta di passione, sogni e follia. La sua straordinaria corsa verso la promozione in Serie B ha emozionato tutti, ma ora qualcosa si è spento, e il cuore del calcio abruzzese si ferma un attimo a riflettere. La magia sembra svanita, lasciando spazio ai ricordi di un cammino intenso.

La straordinaria corsa fino alla promozione in Serie B, ora l`addio. Silvio Baldini lascia il Pescara: `Qualcosa si è spento. Non sento più la. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Colpo di scena a Pescara: Baldini lascia dopo la promozione in Serie B - Sembrava tutto pronto per il prosieguo del progetto, ma l’incontro di questa mattina ha cambiato le carte in tavola: Silvio Baldini non sarà l’allenatore del Pescara nella prossima stagione di Serie B ... Si legge su ilovepalermocalcio.com