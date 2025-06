Sigilli all’ex ristorante Vecchia scogliera | un passo verso il decoro

Un passo deciso verso il decoro urbano: l’ex ristorante “Vecchia Scogliera” di Fiumicino, da anni abbandonato e teatro di incendi e degrado, sta per essere sigillato. Un segnale forte contro l’incuria e l’inciviltà che hanno trasformato un simbolo locale in una discarica a cielo aperto. È tempo di restituire dignità a questo angolo dimenticato, puntando su una rinascita che valorizzi il territorio e la comunità.

Fiumicino, 19 giugno 2025 – In disuso da anni. Andato a fuoco più e più volte. Un o scheletro pericolante lasciato completamente al degrado. Parliamo dell’ex ristorante “Vecchia scogliera”, oggi trasformato in “ contenitore” di rifiuti abbandonati che, nonostante le bonifiche susseguitesi nel tempo, torna puntualmente ad essere una discarica per l’incuria e l’inciviltà di chi pensa che forse ormai quella caratteristica sia la sua peculiarità. Diventata ormai parte integrante del paesaggio, la struttura s embra essere sempre stata lì nella sua decadenza che (ovviamente) non fa che peggiorare. Numerosi gli incendi che l’hanno colpita nel corso degli anni, con immondizia in fiamme. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it