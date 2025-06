sicurezza urbana firmati i patti tra prefettura e 33 comuni irpini

Questa mattina, in Prefettura ad Avellino, è stato siglato un importante accordo tra il Prefetto Rossana Riflesso e i 33 sindaci della provincia, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana attraverso patti condivisi. Un passo fondamentale verso un sistema di sicurezza partecipata, che mette i cittadini al centro e promuove una collaborazione più efficace tra istituzioni e comunità. È il momento di costruire una provincia più sicura, insieme.

Firmati questa mattina in Prefettura i " Patti per la Sicurezza Urbana e la Promozione di un Sistema di Sicurezza Partecipata " tra il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, e i Sindaci di 33 Comuni della provincia. L'intesa segna un importante passo avanti nella costruzione di un modello condiviso di sicurezza territoriale, più vicino ai cittadini e capace di rispondere in modo coordinato alle nuove sfide legate al decoro urbano e alla microcriminalità. Con la sottoscrizione nel Salone degli Specchi della Prefettura è stato sancito un impegno concreto tra lo Stato e gli enti locali per rafforzare le azioni di prevenzione, contrasto all'illegalità e tutela della vivibilità urbana.