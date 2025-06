Sicurezza stradale ecco i prossimi interventi

I prossimi interventi per migliorare la sicurezza stradale sono al centro di un importante confronto a Tolentino. L’auditorium della biblioteca Filelfica ha registrato una partecipazione entusiasta, testimonianza dell’impegno collettivo per un ambiente più sicuro. Sindaco, forze dell’ordine e tecnici hanno condiviso proposte e strategie per tutelare cittadini e utenti della strada. Scopriamo insieme le novità che cambieranno il volto della sicurezza urbana.

Auditorium della biblioteca Filelfica di Tolentino pieno in occasione dell’incontro organizzato lunedì sera dai consigli di contrada Bura-San Bartolomeo-Santa Lucia-Troiano e quartiere Buozzi-Vaglie. Al centro del dibattito la sicurezza stradale. Sono intervenuti il sindaco Mauro Sclavi, il comandante della polizia locale Andrea Isidori e l’ingegnere Katiuscia Faraoni, responsabile del settore lavori pubblici del Comune; presenti anche la vicesindaco Alessia Pupo e il presidente del consiglio comunale Alessandro Massi. Ad esporre i problemi sono stati Marco Trobbiani e Samuel Bacaloni, rispettivamente presidente e vicepresidente del consiglio di contrada Bura, Morena Beribè e Mino Lamanna, presidente e vice del consiglio di quartiere Buozzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sicurezza stradale, ecco i prossimi interventi"

