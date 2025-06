Sicilia presidente dell' Assemblea regionale indagato per corruzione

La Sicilia si trova di fronte a una svolta politica cruciale: Gaetano Galvagno, giovane e promettente presidente dell'Assemblea regionale, è ora sotto indagine per corruzione. L'inchiesta, che scuote l'intero panorama politico locale, mette in discussione la trasparenza e l'integrità delle istituzioni. Con il rischio di un cambiamento epocale, il caso si presenta come un banco di prova per la credibilità della politica siciliana e per il futuro della regione.

Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno di Fdi, astro nascente della politica siciliana, è indagato a Palermo con l'ipotesi di corruzione. Secondo quanto scrive Repubblica l'indagato avrebbe fatto in modo che venissero assegnati fondi, nel dicembre 2023, a due imprenditori che in cambio avrebbero dato incarichi a suoi collaboratori. All'inizio dell'anno Galvagno aveva ricevuta l'avviso di proroga indagini e ha chiesto di essere sentito dalla Procura. Il pm titolare del fascicolo lo ha sentito due settimane fa.

