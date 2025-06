Sicilia presidente dell’Assemblea regionale Gaetano Galvagno indagato per corruzione

La scena politica siciliana si anima di nuovi interrogativi con l’indagine a carico di Gaetano Galvagno, presidente dell'Assemblea regionale e figura emergente di FdI. Accusato di aver orchestrato l’assegnazione di fondi pubblici in cambio di favori, il suo nome scuote l'isola. La vicenda, ancora in fase di sviluppo, mette in discussione la trasparenza della gestione pubblica e rischia di influenzare il futuro politico della regione. Per scoprire tutti i dettagli, continua a seguirci.

Gaetano Galvagno di Fdi, astro nascente della politica siciliana, è indagato a Palermo. Secondo quanto scrive Repubblica l'indagato sarebbe accusato di aver fatto in modo che venissero assegnati fondi, nel dicembre 2023, a due imprenditori che in cambio avrebbero dato incarichi a suoi collaboratori All'inizio dell'anno Galvagno aveva ricevuta l'avviso di proroga indagini e ha chiesto di essere sentito dalla Procura. Il pm titolare del fascicolo lo ha sentito due settimane fa.

